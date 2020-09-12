«Пузырьковый дом», созданный по чертежам марсохода НАСА, выставлен на продажу Ученые рассказали о пользе «жирных» ног » В Австралии мужчина получил 6,5 лет тюрьмы после того, как врезался в полицейское авто на фургоне с 260 кг метамфетамина В Австралии мужчина получил 6,5 лет тюрьмы после того, как врезался в полицейское авто на фургоне с 260 кг метамфетамина 23 июля 2019 года в Сиднее фургон врезался в припаркованный полицейский автомобиль и скрылся с места ДТП. Через час полиция уже установила виновника аварии с помощью видеонаблюдения и приняла тёплым При контакте с полицией водитель «прятал глаза», а при обыске в его фургоне обнаружили 260 килограмм метамфетамина, упакованного в коробки. Полиция назвала конфискацию такого количество наркотиков одной из самых «лёгких» за всю историю управления, отметив, что у водителя был «очень плохой день» Водитель, 28-летний Саймон Ту, был в состоянии наркотического опьянения и на вопрос, сколько стоят перевозимые наркотики ответил «дохрена». Эксперт полиции в суде подтвердил оценку мистера Ту: «23 миллионов долларов оптом, а на улице можно было продать за 130 235 000 долларов» Пресса называет господина Ту самым тупейшим наркокурьером в истории. «Его наняли на один день, перевезти фургон из точки в точку, и он не справился с этой задачей»

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