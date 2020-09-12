Ученые рассказали о пользе «жирных» ног

Жир на ногах оказался полезен. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Нью-Джерси, которых цитирует Golos.ua.

Они нашли связь между более «толстыми ногами» и низким риском высокого кровяного давления.

Эксперты изучили три типа высокого кровяного давления и их зависимость от процента жировой ткани в ногах у почти 6000 взрослых в возрасте в среднем 37 лет — почти половина из них были женщинами, а 24% страдали от высокого давления.

Специалисты измерили жировую ткань в ногах и сравнили ее с общей жировой тканью тела. Оказалось, что участники с более высоким процентом жира в ногах имели на 61% меньше шансов стать «жертвами гипертонии», чем участники с более низким уровнем жира, и это не зависело от возраста, пола, расы.