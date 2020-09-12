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Съемки байопика об Элвисе Пресли с Томом Хэнксом возобновятся до конца месяца

Съемки байопика об Элвисе Пресли с Томом Хэнксом возобновятся до конца месяца

Режиссер Баз Лурманн подтвердил, что производство его безымянного фильма о легендарном Элвисе Пресли в ближайшее время возобновится. В марте работу над фильмом пришлось прекратить из-за пандемии коронавируса. Актер Том Хэнкс уже также вернулся в Австралию, где ранее заразился Covid-19.

Работа над картиной начнется 23 сентября. Сам Лурман написал в социальных сетях, что счастлив наконец вернуться к работе.

«Я считаю огромной привилегией то, что в этот непредсказуемый момент мировой истории Том Хэнкс сможет вернуться в Австралию и присоединиться к Остину Батлеру и нашей невероятной команде для продолжения работы над Элвисом», — отметил постановщик.

В данный момент Том Хэнкс находится на двухнедельном карантине после прибытия в Австралию. После того, как он закончится, актер сможет принимать участие в съемочном процессе.

Режиссер также поблагодарил власти Квинсленда и местных жителей, которые оказывают поддержку съемочной группе в сложившейся ситуации. Он также отметил, что им удалось создать полностью безопасную для сотрудников обстановку на площадке.

12 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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