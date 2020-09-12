«Пузырьковый дом», созданный по чертежам марсохода НАСА, выставлен на продажу

Существуют такие дома, которые привлекают внимание даже спустя десятилетия. Как, например, уникальный во всех отношениях особняк известного австралийского архитектора Грэма Берчалла, сделанный в виде пузырьков, больше похожих на человеческий глаз. Вдохновением для столь необычных форм дома стал марсоход НАСА, запущенный в 1978 году. Причем космическая тема явно просматривается и в его интерьере, о котором можно судить не понаслышке, ведь фантастическая резиденция выставлена на продажу, теперь все смогут полюбоваться этим архитектурным чудом.



Футуристическая резиденция, состоящая из 11 пересекающихся куполов-пузырей, была спроектирована в 80-х годах прошлого века архитектором Грэмом Бирчеллом (Graham Birchall). Этот уникальный дом он построил для себя лично. Учитывая сложность конструкции и использование инновационных материалов для создания самих куполов-пузырей, в общей сложности на проектирование, строительство и обустройство интерьера ушло целых 10 лет. «Bubble House», так его называют уже не одно десятилетие, украшает один из районов австралийского города Ипсвич (Ipswich), что в штате Квинсленд.

И если все это время об уникальном во всех отношениях строении знали лишь в архитектурных кругах и в Австралии, то когда владелец решился на его продажу, можем оценить все достоинства футуристического объекта и мы. Бирчелл был настолько вдохновлен марсоходом НАСА, запущенным в 1978 г., что использовал чертежи некоторых его элементов для создания своего «Bubble House». Особенно это заметно по конструкции окон и дистанционно управляемых оконных штор, больше похожих на радужную оболочку человеческого глаза.

Также стало известно, что архитектурное чудо Грэма Бирчелла расположено на живописном участке площадью в пол гектара и состоит оно из 11 куполов диаметром от 4 до 8 метров, которые соединены между собой и плавно перетекают из одного в другой. По этой причине, находясь внутри сооружения, сложно заметить границы зон, а из-за высоты потолков (в высшей точке достигают 5 метров) дом кажется огромным шаром с неограниченным пространством.

Всего в резиденции обустроено 20 комнат, которые располагаются на трех уровнях жилой площади 1,05 тыс. м?. Помимо двух гостиных, столовой, кухни, нескольких зон отдыха, трех спален и двух ванных комнат в «Bubble House» есть еще и две библиотеки с кинотеатром, оригинальные террасы с экзотическими садами, застекленные переходы и балкончики, утопающие в зелени. И это не считая бытовых построек с гаражом на 4 автомобиля. Но особенной гордостью являются круглые окна-глаза, шторы которых открываются и закрываются с помощью диафрагмы.

Для создания куполов требовался не только специальный строительный материал ферроцемент, но и сложный расчет самой конструкции «пузырей». По словам автора проекта, на одну такую полусферу требовалось шесть страниц математических расчетов и это без учета того, что в те времена не существовало специальной техники для нанесения раствора на металлическую сетку, являющуюся основой дома. Поэтому мастерам приходилось все делать вручную, при этом еще и изобретать вариации инструментов и даже изогнутых лестниц, чтобы забраться на вершину купола.

Несмотря на то, что функционально «Bubble House» является обычным жилым домом, но его выгодно выделяют и внешние формы, и обустройство самого интерьера. Круглые комнаты, изогнутые винтовые лестницы, соответствующая форма мебели, необычные шторы-диафрагмы на окнах — все это добавляют интерьеру космический колорит.

Интересное решение обогрева одного из «пузырей», в котором находится гостиная-столовая. По центру нижней гостиной расположен круглый дровяной камин, дымоход которого обогревает все уровни и комнаты, расположенные в зоне его досягаемости.

Бирчелл с тяжелым сердцем принял решение о продаже своего необычного дома, в котором он прожил 27 лет. Хотя, как признается сам именитый архитектор, он планирует новое строительство, которое должно превзойти все ожидания, ведь новая резиденция будет еще круче той, что можно увидеть на видео, приложенном на сайте недвижимости.

По словам его риелтора Хелен Шепард, уже более сотни людей позвонили и интересовались этим объектом: «К нам обращались местные жители, а также люди из других штатов и из-за границы. Нам звонили из Вануату и даже из Франции». Хотя точную стоимость резиденции ни сам автор творения, ни его агент официально не озвучивают, но судя по всему обычным людям ее лучше не знать.