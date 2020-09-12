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Правительство США избавилось от особняков в Китае

Государственный департамент США избавился от своей недвижимости в Китае — особняков, расположенных на улице Шоусон-Хилл в Гонконге. Об этом сообщает South China Morning Post.

Специалисты предполагают, что стоимость участка начинается от 413 миллионов долларов. Недвижимость выставили на продажу еще в мае 2020 года. На данный момент неизвестно, кто является покупателем и за какую стоимость он приобретет объекты. Сделку планируют завершить к концу 2020 года

Государственный департамент приобрел эту недвижимость в конце 1940-х годов и владел ею на протяжении 72 лет. Причиной продажи объектов послужили напряженные отношения между двумя странами из-за принятия в Китае закона о национальной безопасности. Он распространяет свое действие в первую очередь на Гонконг, где расположены особняки. Американское правительство заявило, что в результате новое положение подорвет автономию города.

12 сентября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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