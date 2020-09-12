ООН — коронавирус вызвал мировой голод

Влияние пандемии коронавируса на рост бедности в мире все еще только набирает обороты, и худшее пока впереди. Об этом, как сообщает The Guardian, заявил специальный докладчик ООН по проблемам бедности и правам человека Оливье де Схуттер.

По его данным, 176 млн человек в мире могут пополнить ряды бедняков, если принимать за прожиточный минимум в день показатель в $3,2.

Схуттер добавил, что экономические последствия пандемии являются беспрецедентными для мирного времени. Более того, он сравнил ситуацию с Великой депрессией 1930-х годов.

Спецдокладчик ООН указал, что государственная социальная поддержка в разных странах страдает изъянами, имеет краткосрочный характер, а выделение денег носит недостаточный характер. Это приводит к тому, что многие сограждане не попадают в поле зрения властей. По его словам, многие люди не могут получить доступ к правительственным схемам помощи из-за недостатка компьютерной грамотности или отсутствия доступа к интернету.

Также Оливье де Схуттер призвал мировых лидеров предпринять более решительные шаги для искоренения бедности и сокращения неравенства в мире.