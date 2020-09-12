Назван недорогой продукт для защиты от болезней сердца

Эксперты пояснили, что фрукт является богатым источником калия

Одним из лучших, доступным и недорогим суперпродуктом, повышающим защиту организма от болезней сердца, является банан, заявили специалисты в области питания.

На портале Food News медики рассказали, почему считают банан «невероятно полезным суперпродуктом». По их словам, доступные практически повсеместно недорогие бананы обладают целым рядом преимуществ для человека – в частности, способствуют оздоровлению сердечно-сосудистой системы.

Эксперты пояснили, что фрукт является богатым источником калия – минерала, влияющего на процессы регулирования артериального давления. Как естественный миорелаксант, калий расслабляет стенки кровеносных сосудов и артерий, обеспечивая беспрепятственный ток крови.

«Кроме того, пищевые волокна банана препятствуют всасыванию избыточного сахара и плохого холестерина в кишечнике, тем самым снижая риск ишемической болезни сердца, инсульта, сердечного приступа», — уточнили специалисты.

Они дополнили, что калий в бананах сочетается с магнием – этот дуэт минералов благоприятно воздействует на функции нервной системы, улучшают качество сна. Вдобавок их плоды обеспечивают организм триптофаном, который он преобразует в нейромедиатор серотонин, регулирующий циркадный ритм. Это гармонизирует периодичность циклов сна-бодрствования, предотвращает бессонницу, повышает защиту от повседневных стрессов, что также способствует профилактике болезней сердца.

В целом потребление бананов благоприятно сказывается на иммунитете, подчеркнули эксперты.

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