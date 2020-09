Женщина получила отправленную 100 лет назад открытку Трусы Киркорова продают за 500 тысяч » Крупнейший в мире сенсор снял первое в истории фото с разрешением 3200 МП В Национальной ускорительной лаборатории Минэнерго США сделали первые тестовые снимки для проверки новой фотокамеры и установили небывалый рекорд. Дело в том, что полученный кадр имеет фантастическое разрешение в 3200 мегапикселей. Например, если сделать с помощью этой камеры снимок земной поверхности с воздуха, то объект размером с мячик для гольфа можно будет увидеть с расстояния в 24 км. Камера является частью проекта Legacy Survey of Space and Time (LSST), посвященного исследованию глубин космоса. Она будет установлена на новейшем телескопе в обсерватории им. Веры Рубин, которая строится в Чили. Задачи перед проектом стоят амбициозные: с помощью этой камеры астрономы смогут поймать свет, который в 100 000 000 раз тусклее, чем предел видимости невооруженного взгляда человека. Тихий отблеск самых дальних уголков Вселенной. В основе конструкции камеры 189 матриц по 16 Мп каждая, собранных вместе для создания единой фокальной плоскости шириной 61 см. Она настолько велика, что может сфотографировать часть неба, где поместятся одновременно 40 объектов размером с Луну, какой она видна с Земли. Работа камеры осуществляется при охлаждении в криостате до -101,1 ° C, а для анализа снимков используется специальное ПО. Просто так показать полученную картинку проблематично, для этого потребовалось бы 378 типовых мониторов стандарта 4K. Теперь, когда пробная фотосессия прошла успешно, команда с нетерпением приступает к сборке всей камеры. В ее составе набор линз, различные фильтры, затвор – вместе они будут представлять собой прибор размером с внедорожник. В середине 2021 года проведут окончательные испытания, затем камера отправится в чилийскую пустыню.

