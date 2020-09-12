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Кейт Уинслет огорчена опытом работы с Вуди Алленом из-за педофилии

Кейт Уинслет огорчена опытом работы с Вуди Алленом

Кейт ранее говорила, что у неё был «необычный опыт работы» с режиссёрами, но теперь выражает своё сожаление.

«Какого чёрта я работала с Вуди Алленом и Романом Полански?» — сказала она в интервью Vanity Fair. «Просто невероятно, как эти люди пользовались таким большим уважением в столь широком кругу киноиндустрии», — добавила она. «Это долбаный стыд. Я должна взять на себя ответственность за то, что работала с ними обоими. Я не могу повернуть время вспять. Я стараюсь отпустить это чувство сожаления. Жизнь чертовски коротка, и я сделаю все возможное, чтобы подать достойный пример молодым женщинам.»

Напомним, что Кейт Уинслет снялась в фильме Аллена «Колесо чудес» 2017 года и в фильме Полански «Резня» 2011 года.

12 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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