Кейт Уинслет огорчена опытом работы с Вуди Алленом из-за педофилии

Кейт ранее говорила, что у неё был «необычный опыт работы» с режиссёрами, но теперь выражает своё сожаление.

«Какого чёрта я работала с Вуди Алленом и Романом Полански?» — сказала она в интервью Vanity Fair. «Просто невероятно, как эти люди пользовались таким большим уважением в столь широком кругу киноиндустрии», — добавила она. «Это долбаный стыд. Я должна взять на себя ответственность за то, что работала с ними обоими. Я не могу повернуть время вспять. Я стараюсь отпустить это чувство сожаления. Жизнь чертовски коротка, и я сделаю все возможное, чтобы подать достойный пример молодым женщинам.»

Напомним, что Кейт Уинслет снялась в фильме Аллена «Колесо чудес» 2017 года и в фильме Полански «Резня» 2011 года.