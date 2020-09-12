Фелисити Джонс впервые стала мамой

36-летняя британская актриса Фелисити Джонс родила первенца. Сейчас пол и имя ребенка неизвестны. Однако новоиспеченная мама уже успела попасть в объектив папарацци во время прогулки с малышом в Лондоне.

В декабре 2019 года на премьерном показе фильма «Аэронавты» стало известно, что звезда фильма Фелисити Джонс ждет первенца. Она показала округлый живот в черном приталенном платье, не оставив поводов сомневаться в первой беременности. Вчера, 11 сентября, актрису застали папарацци с детской коляской. Так, Daily Mail подтвердило, что она впервые стала мамой.

На прогулку с первенцем по улицам Лондона Фелисити Джонс надела повседневный темно-синий свитер, который связала с полосатой бело-голубой юбкой длины макси. Образ завершили белые кроссовки, солнцезащитные очки и детская сумка. Малыша она уложила в стильную синюю коляску и не скрывала своего счастья от материнства и выглядела расслабленной.

Несмотря на то, что Фелисити Джонс с мужем-кинорежиссером Чарльзом Гардом сохраняют приватность, никаких официальных заявлений об отцовстве супруги не делали. Пока неизвестны ни пол первенца пары, ни имя, ни точная дата рождения.