За полвека животных на планете стало почти на 70% меньше

За прошедшие 50 лет из-за людей вымерли более двух третей позвоночных животных. Об этом говорится в докладе Всемирного фонда дикой природы «Живая планета 2020».

Так, с 1970 года численность популяций позвоночных, включая птиц и рыб, на Земле сократилась на 68%. Причины — глобальный экономический рост и экстенсивное хозяйство, из-за чего уничтожаются места обитания живых организмов, меняется климат, исчезают леса и загрязняются воды Мирового океана.

По прогнозам ученых, мир сможет вернуться к уровню биоразнообразия десятилетней давности лишь к 2070 году, если совместит усиленные природоохранные меры и переход на устойчивую экономику.