В России началась очередная волна политических репрессий

В разных регионах РФ накануне единого дня голосования 13 сентября «началась очередная волна политических репрессий» против организаторов общественного наблюдения, гражданских активистов, кандидатов в депутаты разного уровня, сотрудников избирательных штабов и политтехнологов. Об этом сообщает на своем сайте движение «Голос».

Рано утром 9 сентября в Татарстане, Владимирской, Ивановской и Новгородской областях силовики пришли с обысками в квартиры активистов, в том числе главы татарстанского отделения партии «Яблоко» Руслана Зинатуллина, в московский офис «Открытой России» и редакцию «МБХ Медиа». 10 сентября, в Татарстане на входе в Верховный суд республики задержали двоих юристов местного штаба «Объединенных демократов», которые должны были выступать на апелляции в суде по делу 13 кандидатов, снятых с местных выборов в поселке Осипово.

Среди лиц, попавших под обыск, оказались координатор движения «Голос» в Татарстане Михаил Тихонов, член регионального совета движения «Голос» и совета Ассоциации наблюдателей Татарстана Азат Габдульвалеев, и кандидат в депутаты Ивановской городской думы и член Совета движения «Голос» Ирина Мальцева, которая приостановила свое участие в движении на период избирательной кампании. Поводом стало «третье дело «ЮКОСа», которое российские правоохранительные органы никак не могут закрыть.

Такое давление в Татарстане продолжается уже не первый год, отмечает «Голос», указывая также на явную политическую подоплеку этих событий. К примеру, год были арестованы и до сих пор под арестом банковские счета активистов, изъяты наличные средства. Формально причиной обысков стало уголовное дело об «отмывании денег Фонда борьбы с коррупцией Навального», к которому ни Тихонов, ни Габдульвалеев не имели никакого отношения.

В Нижнем Новгороде в течение двух дней подряд (8 и 9 сентября) сотрудники правоохранительных органов срывали тренинги «Голоса» для наблюдателей. В Краснодаре члена федерального совета «Голоса» и координатора движения по Краснодарскому краю Давида Канкию остановили возле его дома сотрудники патрульно-постовой службы, которые отказались представиться, вели себя грубо, предъявляли не основанные на законе требования, угрожали. В 2018 году, в период проведения президентских выборов, Канкия дважды подвергался аресту сроком на 15 суток и даже был избит.

О давлении со стороны силовиком сообщают кандидаты из Чувашии, Костромской, Новосибирской, Рязанской областей. Также кандидаты и сотрудники их штабов сталкиваются и с насилием со стороны неизвестных лиц, срывающих мероприятия.

«Голос» осуждает силовое давление на общественных наблюдателей, кандидатов, сотрудников их штабов и политконсультантов, считает применение таких методов неприемлемым. «Голос» напоминает, что Конституция России гарантирует право граждан на личную неприкосновенность, а также право избирать и быть избранным.

Необходимым условием признания выборов соответствующими демократическим стандартам является осуществление общественного наблюдения за выборами. «Голос» полагает, что именно давление на наблюдателей, кандидатов, сотрудников штабов, политтехнологов дискредитирует выборы, подрывает доверие к их итогам.

«Голос» обращается к Генпрокуратуре, ФСБ, МВД,С СКР с требованием прекратить необоснованные преследования участников движения, деятельность которых направлена лишь на контроль за соблюдением избирательного законодательства и правовое просвещение граждан. Также «Голос» предложил ЦИК России осудить силовое давление на общественных наблюдателей.