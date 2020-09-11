В космосе нашли самый сильный магнит во Вселенной

Международная группа ученых нашла самое сильное магнитное поле во Вселенной. Индукция поля, создаваемого на поверхности пульсара GRO J1008-57, достигает одного миллиарда тесла. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Исследователи изучили рентгеновский пульсар GRO J1008-57, который был обнаружен космическим аппаратом Insight-HXMT во время вспышки в августе 2017 года. Были выявлены признаки циклотронного резонансного рассеяния (англ. cyclotron resonant scattering feature, CRSF), которое происходит, когда рентгеновские фотоны рассеиваются на электронах плазмы в присутствии сильного магнитного поля. По расчетам ученых, поле, соответствующее наблюдаемому CRSF, в десятки миллионов раз сильнее, чем можно достигнуть в лабораторных условиях на Земле.

Нейтронные звезды обладают самыми сильными магнитными полями во Вселенной. Рентгеновские двойные нейтронные звезды состоят из нейтронной звезды и обычной звезды. При этом нейтронная звезда притягивает к себе вещество, в результате чего вокруг нее образуется аккреционный диск. Если магнитное поле велико, аккрецированное вещество перемещается вдоль магнитных линий к поверхности нейтронной звезды, что порождает рентгеновское излучение.