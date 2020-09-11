Ученые зафиксировали взрыв гигантской необычной звезды

Ученые Университета штата Флорида (США) впервые зафиксировали необычную сверхновую LSQ14fmg, которая обладает уникальными свойствами: она медленно разгорается и бьет рекорды яркости среди сверхновых своего класса. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal.

Исследователи проанализировали данные, полученные с помощью телескопов в Чили и Испании. Оказалось, что сверхновая типа Ia (взрыв белого карлика) заставила окружающий ее космический материал испускать сильное излучение, указывающее на радиоактивный распад никеля и образование окиси углерода. Это позволило специалистам предположить, что они наблюдали взрыв звезды, которая относится к асимптотической ветви гигантов (Asymptotic giant branch, AGB), превращающихся в планетарную туманность.

Взрыв был вызван слиянием ядра гиганта AGB и белого карлика, вращающегося вокруг него. Центральная звезда теряла значительное количество массы из-за звездного ветра, прежде чем потеря массы внезапно прекратилась, и образовалось кольцо из звездного вещества, часто наблюдаемое в планетарных туманностях. Ударная волна от сверхновой столкнулась с кольцом, что привело к медленному повышению яркости.

По словам ученых, ими было получено первое убедительное доказательство того, что сверхновая типа Ia может взорваться в системе звезд-гигантов, находящихся на пути превращения в планетарные туманности, что является важным шагом в понимании происхождения сверхновых этого класса.