Ученые объяснили гигантские геометрические фигуры на Юпитере

Для того, чтобы понять возникновение геометрических циклонов на Юпитере, исследователи разработали компьютерную модель, основанную на размерах и скорости ураганов. Они сосредоточились на том, какие явления могут поддерживать эти геометрические узоры стабильными без слияния друг с другом.

Исследователи обнаружили, что стабильность штормов зависит от того, насколько глубоко циклоны проникают в атмосферу Юпитера. Кроме того, они нашли антициклонные кольца вокруг каждого из них — кольца ветра, вращающегося в противоположном направлении от шторма. При этом если его сила слишкам маленькая, циклоны слияются, а если большая — разделяются друг от друга.

Теперь ученые хотят выяснить, почему большая часть вихрей остается средней и позволяет сохранять геометрию штормов. «Прямо сейчас мы понятия не имеем, что заставляет их сохранять идеальную силу. Для этого нам нужны другие модели», — отметили они.

В 2016 году зонд НАСА Juno вышел на орбиту вокруг Юпитера и обнаружил гигантские циклоны, расположенные в геометрической форме вокруг полюсов. На Северном полюсе планеты есть восемь вихрей, окружающих центральный вихрь, а на Южном полюсе — шесть.

«Мы были удивлены, что полюса Юпитера не похожи на полюсы других планет, — отметил ведущий автор исследоватения Ченг Ли, планетолог из Калифорнийского университета в Беркли. — Мы никогда раньше не видели ничего похожего на скопления циклонов в строгой структуре».

По их подсчетам, каждая гигантская буря имеет ширину от 4 до 7 тыс. километров, и они окружают свои полюсы на расстоянии 8,7 тыс. км. Они продолжаются все время наблюдения за планетой.