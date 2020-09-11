Ученые объяснили гигантские геометрические фигуры на Юпитере

Ученые США создали модель штормов на Юпитере и поняли, почему они образуют геометрические формы. Однако для того, чтобы понять их происхождение, нужна новая математическая модель.
Для того, чтобы понять возникновение геометрических циклонов на Юпитере, исследователи разработали компьютерную модель, основанную на размерах и скорости ураганов. Они сосредоточились на том, какие явления могут поддерживать эти геометрические узоры стабильными без слияния друг с другом.
Исследователи обнаружили, что стабильность штормов зависит от того, насколько глубоко циклоны проникают в атмосферу Юпитера. Кроме того, они нашли антициклонные кольца вокруг каждого из них — кольца ветра, вращающегося в противоположном направлении от шторма. При этом если его сила слишкам маленькая, циклоны слияются, а если большая — разделяются друг от друга.
Теперь ученые хотят выяснить, почему большая часть вихрей остается средней и позволяет сохранять геометрию штормов. «Прямо сейчас мы понятия не имеем, что заставляет их сохранять идеальную силу. Для этого нам нужны другие модели», — отметили они.
«Мы были удивлены, что полюса Юпитера не похожи на полюсы других планет, — отметил ведущий автор исследоватения Ченг Ли, планетолог из Калифорнийского университета в Беркли. — Мы никогда раньше не видели ничего похожего на скопления циклонов в строгой структуре».
По их подсчетам, каждая гигантская буря имеет ширину от 4 до 7 тыс. километров, и они окружают свои полюсы на расстоянии 8,7 тыс. км. Они продолжаются все время наблюдения за планетой.
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