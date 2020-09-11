Ученые обеспокоены «подозрительными» результатами испытаний российской вакцины от COVID



Специалисты проанализировали отчет о российской вакцине и выявили в нем множество подозрительных моментов.

Международная группа исследователей выразила беспокойство по поводу возможных неточностей в отчете об испытаниях вакцины РФ от COVID-19 «Спутник-V». Ученые взволнованы тем, что в некоторых графиках встречаются повторы, а данных для проверки результатов недостаточно, пишет telegraf.

Открытое письмо по этому поводу подписали специалисты из Германии, Италии, США, Таиланда, Швейцарии и Японии. Документ адресовали российским ученым, а также редактору медицинского издания The Lancet Ричарду Хортону.

В нем представлены результаты первой и второй фаз испытаний вакцины «Спутник-V». Авторы отчета утверждают, что вакцина помогла выработать иммунитет к Covid-19 у всех здоровых участников исследования и не вызвала серьезных побочных реакций.

Специалисты из разных стран проанализировали отчет о «Спутнике-V» и нашли в его графиках ряд идентичных фрагментов. В некоторых местах данные сходятся в совершенно не связанных между собой экспериментах.

«Нам кажется, что наблюдение такого количества совпадений в разных тестах маловероятно», — говорится в письме.

Частые совпадения представляются ученым подозрительными, поэтому они начали сомневаться в надежности исследования. Специалистов также обеспокоило, что авторы отчета не предоставили исходные данные, с помощью которых можно было бы проверить точность графиков.

По мнению авторов письма, российские ученые опубликовали недостаточно информации о выздоровевших пациентах, которые выступали контрольной группой, и не сравнили ее с результатами, полученными от разных групп добровольцев.

Эксперты также хотели бы видеть данные о каждом испытуемом и узнать, когда собирали плазму добровольцев, сколько дней прошло с появления первых симптомов и получения отрицательных результатов анализов на коронавирус.

https://cursorinfo.co.il/all-news/world-news/world/uchenye-obespokoeny-podozritelnymi-rezultatami-ispytanij-rossijskoj-vaktsiny-ot-covid/