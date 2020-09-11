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София Вергара очаровала новым эротичным образом

Звезда похвасталась в на странице в Instagram своим новым образом. На селфи, которое София сделала в гримерке, она позировала в непривычном наряде — темних брюках и в сверкающем топе без брителек.

Свой элегантный наряд она дополнила объемной прической и легкими небрежными локонами, макияжем с розовой помадой и роскошными украшениями.

Похоже, что этот кадр она сделала перед началом съемок одного из выпусков 15-го сезона телешоу America’s Got Talent, где является одной из членов жюри.

Кстати, вчера она позировала в хищном бандажном платье, которое сидело на ее фигуре, как влитое. В нем София тоже выглядела потрясающе.

11 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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