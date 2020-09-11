Силовики окружили посольство Швеции в Беларуси

Как сообщает «Белсат», здание Шведского посольства в Беларуси окружили силовики.
Причиной может быть то, что на территории посольства находятся Владислав Кузнечик и его отец Виталий.
Cиловики пытались задержать их на митинге 6 сентября в Минске, распыляли слезоточивый газ и избивали дубинками. Сыну удалось освободить отца, но, опасаясь преследований, Кузнечики скрывались четыре дня.
Сегодня они пытались попасть в посольство Швеции в Минске, чтобы попросить убежища. Поскольку их не пустили, они перепрыгнули через забор.
Представители посольства Швеции пока не дают комментариев.
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