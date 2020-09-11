Раскрыто состояние матери сестер Кардашьян

Журналисты раскрыли данные о доходах матери сестер Кардашьян и Дженнер, телезвезды Крис Дженнер. Об этом сообщает портал Celebritynetworth, на котором публикуются заработки знаменитостей.

По информации издания, общее состояние предпринимательницы оценивается в 140 миллионов долларов . В то же время другие источники утверждают, что на счетах 64-летней Дженнер лежит от 90 до 140 миллионов долларов.

Отмечается, что один из основных источников заработка бизнесвумен — реалити-шоу «Семейство Кардашьян», которое прекратит свое существование в 2021 году после 13 лет съемок. Помимо этого, она является семейным менеджером, в связи с чем получает 10 процентов от доходов каждого из своих шести детей.

Кроме того, телезвезда владеет частью косметических компаний KKW Beauty и Kylie Cosmetics, которые были основаны Ким Кардашьян-Уэст и Кайли Дженнер в 2017 и 2014 году соответственно.