Премьеры фильмов «Чудо-женщина: 1984» и «Дюна» могут перенести

Студия Warner Bros. размышляет над переносом премьеры супергеройского фильма «Чудо-женщина: 1984», что, в свою очередь, повлияет на выход в прокат «Дюны». Об этом сообщает Deadline со ссылкой на свои источники.

На данный момент, сиквел «Чудо-женщины» должен выйти 2 октября (в украинском прокате 1 октября), но его думают отложить до ноября или декабря. Если это произойдет, то «Дюну» Дени Вильнева перенесут на 2021 год (сейчас дата выхода запланирована на 18 декабря, 17 декабря — в Украине).

Для переноса есть еще одна причина. Кинотеатры Нью-Йорка и Лос-Анджелеса не откроются до конца сентября/октября, а их сборы очень важны для «Тенета» Кристофера Нолана. Поскольку «Чудо-женщина 1984» может переманить часть зрителей, то студии выгоднее перенести фильм.

Отмечается, что кинопрокатчики готовы к такому решению Warner Bros., а возникший пробел заполнит хоррор «Тихое место 2».