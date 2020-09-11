«  
  »

Папа римский назвал секс и хорошую еду «божественным» удовольствием

Удовольствие от секса или хорошей еды является «божественным», Об этом заявил папа римский Франциск, сообщает РИА Новости.

Высказывания понтифика были собраны и опубликованы в книге TerraFutura.

«Удовольствие исходит непосредственно от Бога. Оно не католическое, не христианское, не какое-либо еще, оно просто божественное», — сказал Франциск, пояснив, что удовольствие от еды служит здоровью человека, а секс делает любовь более красивой и служит гарантией продолжения вида.

Понтифик добавил, что «преувеличенная мораль является неправильной трактовкой христианского послания». По его словам, церковь всегда осуждала «бесчеловечное, грубое и пошлое» удовольствие, но всегда принимала «простое, человеческое и нравственное».

31 января архиепископы британских графств Кентербери и Йорк принесли публичные извинения за выпущенное ранее руководство, в котором секс считается приемлемым только для мужчины и женщины, состоящих в законном браке. Представители Церкви Англии подчеркнули, что им очень жаль тех, кого задела такая формулировка, и признали, что эти слова «подорвали доверие» части верующих.

11 сентября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  