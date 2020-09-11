Отток капитала из россйских акций ускорился в 25 раз

Продолжающийся три недели подряд отток иностранного капитала с российского рынка акций вновь ускорился.На фоне нарастающего риска санкций за неделю с 3 по 9 сентября зарубежные инвесторы продали бумаги российских компаний на 50 млн долларов — в 25 раз больше, чем неделей ранее (2 млн), сообщает в обзоре в пятницу BCS Global Markets.

Почти весь отток обеспечили фонды, ориентированные исключительно на Россию: из них клиенты забрали 48 млн долларов. Это в 16 раз больше, чем на предыдущей неделе, и худший результат более чем за месяц.

«Инвесторов все больше волнуют потенциальные последствия кейса Навального и поддержка Россией текущего режима в Белоруссии», — пишут стратег BCS GM Вячеслав Смольянинов и аналитик Василий Мордовцев.

По итогам августа, по данным ЦБ, нерезиденты сбросили акции российских компаний на 34,2 млрд рублей, возобновив распродажу, поставленную на паузу в июле.

Всего же из российских активов иностранцы вывели 63,7 млрд рублей за август и 294,5 млрд рублей с начала лета. Помимо акций нерезиденты распродают корпоративный долг, тогда на рынке государственных облигаций их позиция остается выжидательной.

В июне они приобрели ОФЗ на 10 млрд рублей, в июле продали — на 15 млрд рублей, в августе снова переключились к покупками — на 11 млрд рублей.

Накопленным итогом за три месяца иностранцы купили долговые бумаги правительства РФ на 6 млрд рублей — это всего 0,6% от размещенного Минфином объема (805 млрд рублей).

В первую неделю сентября скромные покупки продолжились, следует из данных BCS GM: приток иностранного капитала на российский долговой рынок составил 10 млн долларов, или 0,75 млрд рублей.

Таким образом, нерезиденты обеспечили всего 0,3% от суммы, которую привлек в бюджет Минфин (188 млрд рублей). На рынке акций тем временем «импульс потоков ухудшается, что указывает на существенные негативные в третьем квартале», пишут Смольянинов и Мордовцев.

Впрочем, пока фондовые индексы давление нерезидентов ощущают слабо: ММВБ по итогам недели показывает лишь небольшое снижение (на 0,7%), тогда как РТС завершает ее ростом (на 0,1%).

Зато продажи чувствует рубль, падавший в августе до 4-месячного минимума к доллару и 4-летнего — к евро. Избавляясь от рублевых активов, нерезиденты и «дочки» иностранных банков скупают валюту, что толкает курсы вверх.

За минувший месяц, по данным ЦБ, они сбросили в сумме 127,1 миллиарда рублей, при этом основной удар пришелся на период с 17 по 21 августа, когда продажи достигали 54 млрд рублей.