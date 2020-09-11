Обвал нефть резко ускорился

В ходе торгов в пятницу нефть дешевеет под давлением опубликованных накануне статистических данных о запасах в США и опасений по поводу спроса.

Как передает «Интерфакс», стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8.12 мск в пятницу составляет $39,91 за баррель, что на $0,15 (0,37%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,73 (1,8%).

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляют $37,20 за баррель, что на $0,10 (0,27%) ниже уровня предыдущей сессии. В четверг эти контракты снизились в цене на $0,75 (2%).