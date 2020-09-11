Обвал нефть резко ускорился

В ходе торгов в пятницу нефть дешевеет под давлением опубликованных накануне статистических данных о запасах в США и опасений по поводу спроса.
Как передает «Интерфакс», стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8.12 мск в пятницу составляет $39,91 за баррель, что на $0,15 (0,37%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,73 (1,8%).
Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляют $37,20 за баррель, что на $0,10 (0,27%) ниже уровня предыдущей сессии. В четверг эти контракты снизились в цене на $0,75 (2%).
«Последние три дня цена на нефть повторяет движение индекса Nasdaq 100 (корреляция 0,83). Любой позитив на американском фондовом рынке положительно сказывается на нефтяном рынке. На момент написания обзора фьючерс на индекс Nasdaq 100 составляет 11232 (+0,6%). Если рост индекса ускорится, то нефть подорожает до $40,75. Продавцы ждут момента, чтобы опустить цену до $38,20», — полагает аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.
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