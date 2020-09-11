Методы лечения варикозной болезни

Сегодня для лечения варикозной болезни используются малоинвазивные методики, которые проводятся в амбулаторных условиях и сокращают период реабилитации. Главными преимуществами такого лечения является доказанная эффективность, малотравматичность, отсутствие глубоких разрезов мягких тканей, безопасность и безболезненность.

При появлении первых симптомов следует обратиться за квалифицированной помощью к флебологу. Записаться на прием врача флеболога можно онлайн и выбрать удобное время для посещения клиники. Пациентов консультирует опытный сосудистый хирург Барабой Константин Викторович, который одним из первых в Украине стал лечить варикоз путем склеивания сосудов биологическим клеем. Он имеет большой опыт работы в области диагностики и лечения варикозной болезни, применяя на практике новейшие и эффективные методики.

Что такое комбинированная венэктомия?

Флебэктомия или комбинированная венэктомия назначается в том случае, когда другие методы лечения не дали необходимого результата. Это операция, в ходе которой удаляются варикозные участки вен, а основной задачей является нормализовать кровоток и уменьшить риск осложнений (развития кровотечений, тромбозов и пр.).

Этот малотравматичный метод отличается безопасностью, безболезненностью и обеспечивает косметический эффект. Такая радикальная методика лечения варикоза показана в следующих случаях:

прогрессивное варикозное расширение вен;

наличие трофических язв;

тромбофлебит;

плохое и длительное заживление ран;

постоянные боли в ногах и др.

К основным противопоказаниям относится наличие воспалительных процессов, инфекционных болезней, период беременности, патологии сосудов, дыхательных органов, сердечной системы и др.

Процедура проводится только после тщательного комплексного обследования и сдачи всех необходимых анализов. Пациент проходит УЗИ и ЭКГ, сдает набор анализов после консультации у флеболога.

После операции пациент определенное время находится под присмотром врача, а после выписки должен соблюдать все его рекомендации. В период восстановления следует носить компрессионные чулки, не посещать баню и сауну, не поднимать тяжести.

Причины и симптомы варикозной болезни

На сайте клиники https://flebolog.ua/ представлены подробно причины и симптомы развития варикозной болезни. К главным причинам развития этого заболевания относится следующее:

генетические предрасположенность;

период беременности;

избыточный вес;

занятие тяжелыми видами спорта;

малоподвижный образ жизни;

профессиональные факторы.

При появлении симптомов следует обратиться за медицинской помощью. Первым симптомом является быстрое утомление ног, а со временем добавляется появление отечности, боли и судорог в ногах, сосудистой сеточки и явно выраженных расширенных вен. Своевременное обращение к флебологу позволит избежать развития осложнений и вылечить болезнь на ранней стадии.