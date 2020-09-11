Меркель назвала отравление Навального главной актуальной проблемой европейской политики

Ситуация с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным относится к главным актуальным проблемами европейской политики. Такое заявление сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель, оценивая текущую ситуацию в Европе.

По ее словам, Европу «занимает состояние здоровья Навального».

Также к актуальным проблемам она отнесла ситуацию с лагерем беженцев Мориа. У каждого поколения в Европе свои задачи, которые требуют решения, подчеркнула немецкий канцлер, ее цитирует РИА «Новости».

Напомним, Алексея Навального госпитализировали в Омске 20 августа. Местные врачи назвали причиной тяжелого состояния оппозиционера «нарушение обмена веществ». Затем Навального перевезли в Германию, где военные медики заявили, что его отравили веществом из группы «Новичок». Прокуратура РФ, однако, не нашла причины для возбуждения уголовного дела из-за случившегося.

По данным источников The Insider, которых цитирует РБК, Навальный полностью пришел в себя: психологически он восстановился на 100%, а физически — на 90%. Политик вспомнил все, что происходило до отравления и потери сознания в туалете самолета, летевшего из Томска в Москву 20 августа. Теперь к пациенту пускают посетителей, раньше доступ к нему, за исключением медперсонала, имела только жена Юлия.