«  
  »

Медики рассказали, кому нельзя есть жареные яйца

Жареные яйца нельзя есть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом предупреждают медики, которых цитирует Change.

Тем, у кого есть такие хронические заболевания, как ожирение или проблемы с сердцем или сосудами, лучше питаться вареными вкрутую яйцами без желтков, поскольку они содержат определенное количество холестерина и основное количество жиров.

По данным диетологов, полностью отказываться от яиц не стоит, так как они содержат большое количество витаминов D, B6, B12 и таких минералов, как цинк, железо и медь. Также в яичнице почти нет углеводов.

11 сентября, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  