Ученые — вода внутри Нептуна и Урана отличается от обыкновенной Ученые зафиксировали взрыв гигантской необычной звезды » Кристофер Нолан рассказал, зачем взорвал настоящий Боинг 747 в фильме «Тенет» Кристофер Нолан рассказал, зачем взорвал настоящий Боинг 747 в фильме «Тенет». Режиссёр фильма Кристофер Нолан назвал приобретение самолёта «спонтанной покупкой».

17 июля 2020 года вышла мировая премьера нового фильма Кристофера Нолана «Довод» (Tenet). В одной из сцен кинокартины по сюжету взрывается Boeing 747 — как выяснилось из интервью режиссёра, на съёмках был уничтожен реальный самолёт.





Самолёт для съёмок был найден в Викторвилле, штат Калифорния, где хранится множество списанных авиалайнеров. Судя по бортовому номеру, взорванный Boeing 747?200 вымышленной авиакомпании NorskFreight изначально был выпущен в качестве пассажирского лайнера, а затем конвертирован в грузовой борт. За время эксплуатации самолёт летал в цветах различных авиакомпаний. «Я планировал снять эту сцену с использованием масштабных моделей, спецэффектов и компьютерной графики, но когда мы начали всё считать, то оказалось, что дешевле купить реальный самолёт и по-настоящему взорвать его на камеру. Покупка Boeing-747 была в какой-то мере спонтанной, но всё получилось просто прекрасно — Скотт Фишер, наш супервайзер по спецэффектам, и Натан Кроули, дизайнер производства, отлично сработали и мне было приятно стать частью этого увлекательного процесса», — заявил Кристофер Нолан в интервью Total Film.Самолёт для съёмок был найден в Викторвилле, штат Калифорния, где хранится множество списанных авиалайнеров. Судя по бортовому номеру, взорванный Boeing 747?200 вымышленной авиакомпании NorskFreight изначально был выпущен в качестве пассажирского лайнера, а затем конвертирован в грузовой борт. За время эксплуатации самолёт летал в цветах различных авиакомпаний.

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