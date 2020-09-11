«Крик 5» — новые данные о фильме

Несколько недель назад на официальном аккаунте фильма «Крик» в твиттере опубликовали первый тизер предстоящей пятой части культовой серии Уэса Крэйвена. Однако главной интригой для поклонников оставался вопрос, будет ли актриса Нив Кэмпбелл, игравшая Сидни Прескотт, снова участвовать в съемках.

Нив Кэмпбелл в роли Синди Прескотт

И вот Кэмпбелл выпустила заявление, в котором подтвердила, что вернется к своей культовой роли в пятом фильме франшизы.

Я безумно рада вернуться к роли Сидни Прескотт и снова оказаться в Вудсборо,

— прокомментировала Нив.

Ранее было объявлено, что к своим прежним ролям вернутся также Дэвид Аркетт (шериф Райли) и Кортни Кокс (журналистка Гейл Уэзерс). Кроме того, уже известны имена и новых актеров в кастинге — к съемочной группе присоединятся Мелисса Баррера, Джек Куэйд и Дженна Ортега.

Нив Кэмпбелл и Кортни Кокс в фильме «Крик»

Съемки новой части ужастика пройдут в Северной Каролине. Режиссерами на этот раз стали Мэттью Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, а сценаристами выступят Гай Бусик и Джеймс Вандербилт. Производством картины занимаются студии Spyglass и Paramount Pictures.

Сюжет пятой части «Крика» пока держится в секрете, но ранее в прессе появлялись предположения, что в центре истории будет женщина (возможно, что сама Сидни), которая возвращается в родной город, чтобы распутать серию загадочных преступлений. Премьера ленты запланирована на 14 января 2022 года.