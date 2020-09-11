Израиль занял 3-е место в списке самых популярных стран 2020 года для веганов



Израиль занял 3-е место в рейтинге «Chef’s Pencil» «Самые популярные страны и города для веганов в 2020 году», уступив только Великобритании и Австралии в международном списке.

Более 5% израильтян утверждают, что являются веганами, и дружественная к веганам культура страны и изобилие растительной кухни вывели Израиль на передний план в обсуждениях его веганского лидерства. Однако большую часть привлекательности веганской кухни, предлагаемой в Израиле, обеспечивает средиземноморская диета, а не склонность его граждан есть мясные продукты. «Уникальность этой страны – сочетание традиционной средиземноморской диеты региона и строгих диетических законов кошерной пищи – разделение мяса, молочных продуктов и парве, которое в значительной степени веганское, кроме рыбного желатина и меда, что означает, что принять веганство было легко», – отметил «Chef’s Pencil».

Кроме того, постоянный приток репатриантов и смешение приносимых ими культур также добавляет другой вкус веганской кухне, которую вы можете найти на улицах Израиля, и добавляет отличительный фактор к окружающей культуре, одновременно повышая ее популярность. «Поскольку менее половины населения являются коренными жителями этого региона, иммигрантское мышление, направленное на поиск чего-то нового, должно быть главной причиной того, что веганство стало настолько популярным», – заключил «Chef’s Pencil».

Примечательно, что израильские военные – самая веганская армия в мире: согласно репортажу «Армейского радио» от 2018 года, каждый восемнадцатый солдат считал себя веганом. Генерал-майор Авив Кохави также является первым руководителем Генштаба-вегетарианцем, хотя это не такие же изменения, которые страна продемонстрировала своим вниманием к здоровью, окружающей среде и воздержанию от жестокого обращения с животными, но эти звания в ЦАХАЛа являются прекрасным примером подобного изменения. Согласно этому репортажу, число веганов в ЦАХАЛе с 2015 по 2018 год увеличилось в 20 раз, при этом большинство из них служили в разведывательном корпусе, Генеральном штабе в Кирье и на вспомогательных должностях.

«Chef’s Pencil» отмечает, что, согласно Google Trends, в то время как 2020 год был довольно сложным, веганство все еще растет во многих частях мира – они, как и репортаж израильских военных, заявляют, что веганство сейчас в два раза популярнее, чем было в 2015 году. Что касается повсеместной популярности, то Европа лидирует в рейтинге с большинством стран, занимающих первое место в списке, за ней следуют Океания, затем Северная Америка и Азия. Израиль – единственная азиатская страна в топ-15.

Полный список выглядит следующим образом: 1) Соединенное Королевство; 2) Австралия; 3) Израиль; 4) Австрия; 5) Новая Зеландия; 6) Германия; 7) Швеция; 8) Швейцария; 9) Канада; 10) Ирландия; 11) Нидерланды; 12) США; 13) Дания; 14) Финляндия; 15) Чили.