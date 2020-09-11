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Де Ниро и Малкович сыграют в жестоком триллере о мести

Де Ниро и Малкович сыграют в триллере о мести

Роберт Де Ниро, Джон Малкович и музыкант Машин Ган Келли снимутся в триллере под названием «Искупай меня в реке».

Фильм расскажет о наркомане-гомосексуалисте, возлюбленный которого умирает от некачественного наркотика. Герой начинает жестко мстить дилерам, продавшим левый товар, и параллельно пытается скрыться от преследования полицейских.

В режиссерском кресле находится известный продюсер Рэндолл Эмметт, на счету которого комедийный боевик «Два ствола», а также последние картины Скорсезе «Молчание» и «Ирландец». Съемки должны стартовать в ноябре.

11 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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