10 лучших фильмов Гая Ричи В Израиле на дне моря обнаружили сокровища затонувшего 1600 лет назад корабля (ФОТО) » Де Ниро и Малкович сыграют в жестоком триллере о мести Роберт Де Ниро, Джон Малкович и музыкант Машин Ган Келли снимутся в триллере под названием «Искупай меня в реке». Фильм расскажет о наркомане-гомосексуалисте, возлюбленный которого умирает от некачественного наркотика. Герой начинает жестко мстить дилерам, продавшим левый товар, и параллельно пытается скрыться от преследования полицейских. В режиссерском кресле находится известный продюсер Рэндолл Эмметт, на счету которого комедийный боевик «Два ствола», а также последние картины Скорсезе «Молчание» и «Ирландец». Съемки должны стартовать в ноябре.

загрузка...