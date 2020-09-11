Брэд Питт и Анджелина Джоли серьезно разругались

Брэд Питт и Анджелина Джоли серьезно разругались и причиной вероятно есть его новое увлечение. Бракоразводный процесс 45-летней Анджелины Джоли и 56-летнего Брэда Питта вот уже несколько лет остается одной из главных тем на страницах прессы. Причиной затянувшегося спора является опека над детьми, о деталях которой бывшие супруги никак не могут договориться.

В последнее время появлялись сообщения, что Брэд и Анджелина пытаются уладить все конфликты и даже посещают семейную терапию, но, кажется, краткому перемирию снова пришел конец.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Напряженность между Брэдом и Анджелиной усилилась, семейная терапия больше не проводится,

— заявил один из источников издания Us Weekly.

Очередное заседание суда по делу об опеке запланировано на следующий месяц, и разлад вряд ли поспособствует тому, что оно пройдет результативно.

А ведь поклонники уже порадовались за экс-пару, когда этим летом в прессе появились сообщения, что Питт смог проводить больше времени с детьми и даже был в гостях у своей бывшей супруги.

Однако источник Us Weekly утверждает, что теперь они снова расходятся во мнениях относительно того, сколько времени каждый из них проводит с 16-летним Паксом, 15-летней Захарой, 14-летней Шайло и 12-летними близнецами Ноксом и Вивьен.

Старшему ребенку, 19-летнему Мэддоксу, разрешено выбирать свое расписание, и, по слухам, он больше не контактирует со своим приемным отцом.

Анджелина Джоли и Брэд Питт с сыном Мэддоксом в 2013 году

Впрочем, отношения между Питтом и Джоли испортились не только из-за суда. Инсайдеры утверждают, что Анджелина не одобряет нового романа Брэда с немецкой моделью Николь Потуральски и была в бешенстве, когда узнала, что Питт пригласил свою новую возлюбленную в их французское поместье.