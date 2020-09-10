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Звезда сериала Star Trek подал в суд на Кевина Спейси из-за изнасилования

В суд Нью-Йорка подан иск против голливудского актера Кевина Спейси. Истцами выступают Энтони Рэпп, исполнитель роли в телесериале «Звездный путь: Открытие», и неназванный мужчина, которые обвиняют Спейси в совершении в их отношении действий сексуального характера.

Дело относится к 1980-м годам, когда предполагаемые жертвы Спейси были еще подростками, пишет The Associated Press.

Сумма компенсации в иске не указывается.

Рэпп обвинил Спейси в изнасиловании еще в 2017 году, рассказав, что, когда ему было 14 лет, тот пытался с ним переспать. До расследования тогда не дошло. Зато другие люди, которых домогался актер, подняли против него голос — и похоронили карьеру Спейси. Один из главных обвинителей звезды сериала «Карточный домик» погиб в прошлом году.

10 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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