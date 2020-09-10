Зеленский одобрил «совместное патрулирование» с террористами

Сегодня состоялось внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы, на котором террористы «ДНР» де-факто получили желаемое. «С целью недопущения срыва режима полного и всеобъемлющего прекращения огня» украинская сторона согласилась с требованиями кремлевских марионеток. Совместная инспекция при участии представителя координатора от ОБСЕ на позиции у н.п. Шумы должна пройти уже завтра. Кто именно будет входить в группу инспекторов не уточняется.

Но представители недореспублик, которые сидят в ТКГ как наблюдатели от стороны РФ, любезно уточняют, что завтра на украинские позиции прибудет не представитель российской стороны СЦКК, а именно «представители «республики»», сообщает hromadske. Время начала совместной инспекции – 10 сентября 14:00.

«Сегодняшний день дает нам надежду, что режим прекращения огня будет выполняться и в дальнейшем всеми сторонами. С этой целью украинская сторона будет задействовать любые механизмы как в рамках ТКГ, так и в Нормандском формате, которые позволят сохранить жизнь украинских военнослужащих и мирного населения. Мы остаемся полностью преданными мирному процессу и выполнению достигнутых договоренностей», — подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.