В Японии появился туалет «под зонтом»

Новый объект получил название Amayadori, которое с японского языка переводится как «укрытие от дождя». Он представляет собой строение с округлым рифленым фасадом черного цвета и двумя металлическими панелями, на которые нанесены обозначения мужской и женской кабинок. Особенность туалета — его выступающий карниз, который создает ассоциацию с зонтом.

Автором объекта выступил архитектор Тадао Андо (Tadao Ando), который также является лауреатом престижной Притцкеровской премии. Ее вручают за выдающиеся достижения в области архитектуры. Андо покрыл фасад постройки рейками неслучайно. Такая конструкция позволяет свету проникать внутрь туалета, а также служит естественной системой вентиляции.

Туалет «под зонтом» стал седьмым объектом Tokyo Toilet Project. Ранее в токийском районе Сибуя появились туалеты-лабиринты, сделанные из 15 массивных стен.