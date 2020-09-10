В сети обсуждают трейлер фильма «Дюна» с Тимоти Шаламе: реакция и мемы

Вчера вечером вышел первый трейлер нового фильма Дени Вильнева «Дюна» с Тимоти Шаламе в главной роли. Картина является экранизацией научно-популярного романа Франка Герберта. В фильме также снялись Зендая, Джон Бролин, Оскар Айзек, Джейсон Момоа и другие.

Лента является одним из самых ожидаемых кинопроектов последних лет. Так, работа над новой экранизацией началась еще в 2008 году на студии Paramount Pictures, однако в 2011 году студия отказалась от проекта. Через пять лет права на экранизацию получила студия Legendary Pictures, а в 2017 году сын писателя Брайан Герберт подтвердил, что режиссером станет Дени Вильнев.

Тимоти Шаламе

В апреле этого года издание Vanity Fair опубликовало первые кадры. И вот поклонники наконец-то смогли увидеть трейлер. Неудивительно, что новость о премьере стала одной из самых обсуждаемых в сети: пользователи делились своим мнением и, конечно, веселили друг друга мемами.

Зендая

«Выходит фильм «Дюна». Тимоти Шаламе играет Пола Артейдеса. Дени Вильнев — режиссер, а музыку пишет Ханс Циммер!».

Кажется, фильм наконец-то будет достоин книги!

— написал один из пользователей.

«Все странные научные подробности в «Дюне» / «Молодые девушки, которые хотят увидеть Тимоти Шаламе».

«Заткнись и возьми мои деньги!».

Первые зрители, конечно, сравнили трейлер нового фильма с предыдущей экранизацией романа, режиссером которой был Дэвид Линч, а главную роль сыграл Кайл Маклахлен.

Как ни странно, многое из этого напоминает мне версию Дэвида Линча, чего я не ожидал. Образ Тимоти кажется более задумчивым, чем невинный мужчина, ставший лидером, которого мы получили от Кайла,

— поделился своим мнением другой комментатор.

«Это я смотрю трейлер «Дюны» через 30 секунд после того, как посмотрела трейлер «Дюны».

Ну и, разумеется, не обошлось без забавных коллажей и мемов, которыми стали делиться пользователи сети. Ранее на месте Шаламе уже представляли Леонардо ДиКаприо, но теперь главным объектом для шуток стал гигантский песчаный червь.

Кристиан Бейл набрал несколько сотен тонн, чтобы сыграть песчаного червя: действительно достойно уважения!

— пошутил один из пользователей сети.

«Очень спокойно жду трейлера «Дюны» / «Покажите мне червя!».

Впрочем, у некоторых зрителей есть и претензии к фильму. Так, многие обратили внимание, что слово «джихад» из оригинала в фильме заменили на «крестовый поход».

Премьера фильма ожидается 18 декабря 2020 года.