«  
  »

В Грузии посчитали победу над коронавирусом неполной и запретили застолья

В Грузии с сегодняшнего дня действует жесткий запрет на любые застолья. Нарушителей оштрафуют на 10 тыс. лари (около $3,2 тыс).

Пировать нельзя на свадьбах, днях рождения, поминках и других мероприятиях. Согласно постановлению властей — не позволяет «эпидемиологическая ситуация», пишет «Коммерсант».

В один день в стране заболели коронавирусом 44 человека, это произошло вследствие вспышки на свадьбе с участием 500 человек. При этом ранее Грузия заявляла, что стала государством, где победили пандемию.

По статистике на грузинской территории было 1,7 тыс. пациентов с ковидом, 19 из них скончались.

10 сентября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  