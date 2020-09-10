Трамп рассказал о состоянии здоровья Ким Чен Ына

Американский лидер Дональд Трам высказался по поводу слухов об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера и даже его смерти.

«Ким Чен Ын здоров. Никогда не недооценивайте его!» — написал Трамп в соцсети.

Ранее Трамп заявлял, что если демократы придут к власти в США, то они начнут конфликт с Северной Кореей. У него же, по его словам, наоборот, хорошие отношения с Ыном, они переписываются, добавлял Трамп.

Накануне сообщалось, что уже несколько месяцев северокорейский лидер находится в коме. Такое предположение сделал помощник бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна Чан Сон Мин, его цитировало издание New York Post. При этом руководитель КНДР передал часть полномочий группе чиновников и назначил свою сестру фактически вторым лицом во властной структуре страны. Е Чен занимает пост первого заместителя заведующего организационно-инструкторским отделом ЦК Трудовой партии Кореи, а также ответственна за отношения Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном.