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Сын Аллы Пугачевой из-за старости певицы называет ее бабушкой

Сын Аллы Пугачевой называет её бабушкой

Вокруг союза 44-летнего Максима Галкина и 71-летней Аллы Пугачевой всегда ходило много слухов. Некоторые даже считают, что брак артистки и юмориста фиктивный, а на самом деле артист интересуется мужчинами.

Поговаривали также, что мол у Максима есть другая женщина, которая проживает с ним и Пугачевой, а Алла Борисовна просто для отвода глаз. Еще больше сплетен появилось после рождения от суррогатной матери детей пары, Лизы и Гарри.

Сын Аллы Пугачевой называет её бабушкой

Сегодня Максим Галкин разместил в своем сторис видео, где он вместе с семьей рассматривает поделку сына. Мальчик сам смастерил вазу с цветами из ватных палочек.

Семейство похвалило юного изобретателя, а он, обратившись к Примадонне отметил: «Бабушка, это для семьи».

Почему Гарри называет свою маму бабушкой не понятно, тогда кого же он называет мамой?

Сын Аллы Пугачевой называет её бабушкой

Сын Аллы Пугачевой называет её бабушкой

10 сентября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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