Сын Аллы Пугачевой из-за старости певицы называет ее бабушкой

Вокруг союза 44-летнего Максима Галкина и 71-летней Аллы Пугачевой всегда ходило много слухов. Некоторые даже считают, что брак артистки и юмориста фиктивный, а на самом деле артист интересуется мужчинами.

Поговаривали также, что мол у Максима есть другая женщина, которая проживает с ним и Пугачевой, а Алла Борисовна просто для отвода глаз. Еще больше сплетен появилось после рождения от суррогатной матери детей пары, Лизы и Гарри.

Сегодня Максим Галкин разместил в своем сторис видео, где он вместе с семьей рассматривает поделку сына. Мальчик сам смастерил вазу с цветами из ватных палочек.

Семейство похвалило юного изобретателя, а он, обратившись к Примадонне отметил: «Бабушка, это для семьи».