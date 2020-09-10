Спрятавший в горах знаменитый клад миллионер скончался

В США в возрасте 90 лет скончался миллионер Форрест Фенн, спрятавший знаменитый клад, за которым охотились тысячи человек. Об этом сообщает CNN.

Фенн увлекся поиском древностей, когда служил в Военно-воздушных силах США. Уйдя в отставку, он открыл галерею в городе Санта-Фе, занялся торговлей произведениями искусства и поиском индейских артефактов для своей коллекции. В ФБР подозревали, что Фенн расхищает старые индейские кладбища, несколько раз устраивали обыски в его доме, но ничего не нашли.

В 1988 году у эксцентричного галериста нашли рак. По его утверждению, именно тогда он решил спрятать сокровища в Скалистых горах и зашифровать их координаты в своих мемуарах. Но болезнь отступила, и Фенн много лет не возвращался к своему плану. Книга увидела свет лишь в 2010 году. В ней рассказывалось о кладе и приводилось стихотворное описание места, где они спрятаны.

Если верить Фенну, в сундуке лежали старинные монеты, золотые самородки, бриллианты, сапфиры, рубины, изумруды и другие ценности общей стоимостью от одного до двух миллионов долларов . Клад пытались найти тысячи человек, не менее пяти из них погибли во время поисков. В июне 2020 года Фенн объявил, что клад найден. По его словам, в доказательство кладоискатель прислал ему фотографию сундука.