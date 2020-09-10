Сербия отказалась вводить свои войска в Беларусь вместе с Россией

Сербия не будет посылать армию в Белоруссию для совместных с Россией учений, сообщил в среду министр обороны страны Александар Вулин.Сербские военные должны были отправиться на полигон под Брестом для маневров «Славянское братство-2020», старт которых был запланирован на четверг, 10 сентября.

Но за день до этой даты в Белграде поменяли решение. Как сообщил Вулин, отказаться от учений Сербию «страшным давлением» вынудил Евросоюз.

«Решением Народной скупщины (парламента — ред.) Сербии мы являемся военно нейтральной страной. Чтобы сохранить нашу позицию военного нейтралитета, избежать или хотя бы уменьшить последствия усиленных нападок на нашу страну, нашу политику и нашу экономику, правительство Республики Сербия на сегодняшнем заседании приняло решение на шесть месяцев прервать военные учения со всеми партнерами», — цитирует Вулина ТАСС.

Решение касается учений как с Россией, так и с НАТО, подчеркнул министр. Он добавил, что участие в миротворческих операциях будет рассматриваться отдельно.

«Это единственный способ сохранить военный нейтралитет, и это болезненное решение нас обязывает опираться только на себя и свои силы», — заключил министр, подчеркнув, что на боеготовности армии заморозка учений никак не скажется.

В прошлом году учения «Славянское братство» проходили на территории Сербии. В них участвовали более 600 белорусских, российских и сербских военнослужащих, свыше 50 единиц военной техники и пять самолетов военно-транспортной авиации.

В этом году учения планировали провести на полигоне 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС Белоруссии. О переброске российских военных в республику, где уже месяц продолжаются протесты, начальники Генеральных штабов Валерий Герасимов и Александр Вольфович договорились 2 сентября.

Их телефонный разговор состоялся через несколько часов после прибытия в Москву главы белорусского МИДа Владимира Макея, который провел встречу с Сергеем Лавровым.

Поговорив с коллегой, Лавров пообещал дать «твердый ответ тем, кто пытается оторвать Белоруссию от России».