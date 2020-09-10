Сенаторы-демократы призвали власти США расширить санкции по «акту Магнитского»

Американские сенаторы-демократы Боб Менендес и Бен Кардин опубликовали обрашщение к Минфину США с призывом о расширении санкций в рамках «акта Магнитского».

В письме сенаторы отмечают, что новые санкции в отношении России «давно назрели». По их мнению, обновление санкций должно было происходить каждый год, однако на данный момент нет «новых включений в санкционный список» за 2019 год. Политики призывают «немедленно сформировать тщательно проработанный список, заслуживающий доверия».

В письме «акт Магнитского» назван «одним из самых эффективных механизмов, которые есть у США для привлечения к ответственности нарушителей прав человека в России».