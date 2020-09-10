Санкции против Белоруссии оказались заблокированными

Согласование общеевропейских санкций в отношении властей Белоруссии состоится не ранее 21 сентября. Отсрочка связана с позицией Кипра, передало немецкое агентство dpa.

Ускорить введение санкций накануне призвал руководитель Евросовета Шарль Мишель. Однако Никосия противится введению мер против официального Минска, намереваясь добиться жестких санкций против Турции, которая угрожает кипрским и греческим интересам, проводя геологоразведку в Восточном Средиземноморье.

Ранее ЕС включил в свой «черный список» по Белоруссии более 30 представителей власти, пишет DW. Пока неизвестно, если ли среди потенциальных фигурантов президент Александр Лукашенко, против которого жители страны уже более месяца, с 9 августа, проводят массовые протесты.

Между тем Лукашенко уже фигурирует в санкционном списке Литвы, Латвии и Эстонии. Балтия запретила ему и еще двум десяткам чиновников въезд в связи с разгоном мирных демонстрантов.