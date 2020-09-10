Российским госбанкам приказали спасать экономику Белоруссии

Правительство РФ поручило трем государственным банкам поддержать экономику Белоруссии, которая оказалась в состоянии валютного и банковского кризиса на фоне не угасающих уже месяц протестов.Сбербанку, ВЭБу и ВТБ, каждый из которых имеет белорусскую «дочку», было предписано обеспечить стабильный поток рублевых кредитов в республику, сообщили Reuters два источника на банковском рынке.

По их словам, премьер Михаил Мишустин и глава Минфина Антон Силуанов лично звонили в госбанки после того, как на прошлой неделе летали в Минск во главе «бригады скорой экономической помощи» для Александра Лукашенко.

«Мишустин и Силуанов обзванивали госбанки и просили не закрывать (межбанковские) лимиты на белорусские банки, чтобы у тех был доступ к рублевой ликвидности», — говорит источник Reuters.

Российские деньги остро нужно Белоруссии, где уже больше неделю в состоянии паралича находится ключевой рынок межбанковского кредитования.

В попытке остановить обвал белорусского рубля, потерявшего 8% в августе и 20% с начала года, ЦБ страны с 15 августа прекратил все основные операции по кредитованию банков. Ограничив возможность покупать валюту на заемные деньги, НацБанк остановил взлет курсов доллара и евро, но побочным эффектом стала острая нехватка ликвидности в банках.

Ситуацию усугубил отток вкладов: крупные кредитные организации, по оценке Fitch, потеряли за две недели до 6% депозитов, или 600 млн долларов.

Все это « перевело банковскую систему в состояние дефицита ликвидности и привело к взрывному росту ставок на межбанковском рынке», констатирует эксперт ЦМИ Сбербанка Кирилл Маврин.

Если в начале августа банки кредитовали друг друга на один день под 4-5% годовых, то в начале сентября ставки взлетели до 20%, а во вторник, 8 сентября, перевалили за 25%.

Угрозы для банковской системы Белоруссии нарастают, указывает Маврин: «Политический кризис уже усложнил процесс привлечения банками валютной ликвидности, дополнительная турбулентность способна спровоцировать усиленный отток, создавая риски для стабильности».

В российском правительстве твердо настроены не допустить повторения украинского сценария, который закончился убытками и списанием значительных активов для российских банков, говорят источники Reuters.

На Россию приходится 47% всех внешних инвестиций в Белоруссию, в том числе 8 млрд государственного долга. 27 августа Лукашенко заявил, что договорился с президентом Владимиром Путиным об отсрочке платежей на 1 млрд.

Кредиты российских банков белорусским достигают 2-2,5 млрд долларов, оценивает старший директор Fitch Ольга Игнатьева. Всего в Белоруссии действуют 24 банка, и 80% активов сектора приходится на государственные кредитные организации.