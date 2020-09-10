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Рената Литвинова показала свою «настоящую» фигуру

Режиссёр отдыхает во Франции и много времени проводит у моря, купаясь и наслаждаясь солнцем. Несмотря на то, что Рената не любит оголяться и делиться такими кадрами с общественностью, в этой поездке она делает много исключений. В Инстаграме звезды уже более трёх фотографий подряд в купальнике. Одним из кадров она поделилась на прошлой неделе, но не в полный рост. Теперь же звезда опубликовала снимок, на котором она предстала в купальнике во весь рост.

Рената Литвинова показала "честное фото" своей фигуры

53-летняя Литвинова находится в хорошей форме, учитывая свою нелюбовь к спорту. По признанию Ренаты, есть один способ быть стройной — «надо дико мало есть». Что ж, по-видимому, способ работает. «Предельно честное фото, снятое «доброй дочкой» — гантеля осталась за кадром — я её сфотографировала отдельно. Привет моему тренеру!», — подписала снимок режиссёр.

Поклонники Литвиновой оценили длинные и стройные ноги Литвиновой.

«За такую честность только гордиться можно! Вы в отличной форме!», «Ноги то какие! Красавица!», «А ноги бесконечные», — комментировали фолловеры.

Рената Литвинова показала "честное фото" своей фигуры

10 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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