Раскрыта неоспоримая регулярного польза секса для здоровья

Сексолог и эксперт в вопросах взаимоотношений Кейт Тейлор раскрыла неоспоримую пользу регулярного секса. Об этом сообщает издание The Sun.

Специалист утверждает, что занятия сексом благоприятно влияют на здоровье и ментальное состояние человека. Ссылаясь на исследование 2004 года, она отметила, что люди, которые как минимум три раза в неделю вступают в интимную связь, имеют более крепкий иммунитет.

Кроме того, во время секса организм вырабатывает «гормоны радости», повышающие настроение — эндорфины, окситоцин и дофамин. Тейлор отмечает, что стабильная половая жизнь снижает риск возникновения депрессии.

По словам сексолога, проведенное в 2016 году исследование доказало, что секс способен избавить от бессонницы и улучшить качество и продолжительность сна. Также регулярные занятия любовью укрепляют мышцы всего тела и помогают справиться с головной и другими болями.

Тейлор подчеркивает, что активная половая жизнь снижает риск смерти от рака простаты и болезней сердца, а также понижает кровяное давление.