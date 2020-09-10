Пугачевой натянули кожу как резину (фото)

Пока одни фанаты Аллы Борисовны восхищаются её новыми, но редкими кадрами в Инстаграме, другие находятся в недоумении от увиденного. Дело в том, что на фотографиях для соцсетей проделано много работы в виде ретуши и фотошопа. Накануне же Пугачёва появилась в шоу Максима Галкина. Во время съёмок обнажились все изъяны внешности певицы, которые невозможно скрыть в процессе живого общения. В новом выпуске шоу «Музыкалити», можно невооруженным взглядом увидеть неестественно натянутую кожу на лице 71-летней звезды и следы около ушей от хирургических разрезов.

Несмотря на это выпуск получился очень смешным и по мнению зрителей — одним из лучших.

«Как по мне — это самый клёвый выпуск, особенно понравилась Алла Борисовна. Она действительно прекрасный человек, да ещё и с интересными историями. Ну, наконец, появились знакомые песни. Надеюсь, что в следующих выпусках не опустите планку», «Я в восторге от Аллы. Такая самоирония. Хотя, наверное, такая цель и ставилась», — отметили многие пользователи Сети.