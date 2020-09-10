«  
  »

Пугачевой натянули кожу как резину (фото)

Поклонники удивлены "натянутой кожей" на лице Аллы Пугачёвой

Пока одни фанаты Аллы Борисовны восхищаются её новыми, но редкими кадрами в Инстаграме, другие находятся в недоумении от увиденного. Дело в том, что на фотографиях для соцсетей проделано много работы в виде ретуши и фотошопа. Накануне же Пугачёва появилась в шоу Максима Галкина. Во время съёмок обнажились все изъяны внешности певицы, которые невозможно скрыть в процессе живого общения. В новом выпуске шоу «Музыкалити», можно невооруженным взглядом увидеть неестественно натянутую кожу на лице 71-летней звезды и следы около ушей от хирургических разрезов.

Поклонники удивлены "натянутой кожей" на лице Аллы Пугачёвой

Несмотря на это выпуск получился очень смешным и по мнению зрителей — одним из лучших.

«Как по мне — это самый клёвый выпуск, особенно понравилась Алла Борисовна. Она действительно прекрасный человек, да ещё и с интересными историями. Ну, наконец, появились знакомые песни. Надеюсь, что в следующих выпусках не опустите планку», «Я в восторге от Аллы. Такая самоирония. Хотя, наверное, такая цель и ставилась», — отметили многие пользователи Сети.

Поклонники удивлены "натянутой кожей" на лице Аллы Пугачёвой

10 сентября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  