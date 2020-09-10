Помпео предположил, что к отравлению Навального могут быть причастны российские власти

Госсекретарь США Майк Помпео предположил, что к ситуации с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального могут быть причастны представители российских властей.

Как заявил Помпео в интервью, опубликованном Госдепом, «люди видят эти действия такими, какие они есть». По мнению Помпео, есть «значительная вероятность» того, что за «попыткой отравить диссидента» могут стоять «высокопоставленные российские официальные лица».

«Это плохо для россиян и плохо для России», — добавил дипломат, подчеркнув, что ЕС и США «ясно дали понять» российским властям, что ожидают привлечения виновных к ответственности.

Напомним, Навальный был госпитализирован 20 августа в Омске аосле того, как ему стало плохо в самолете. Омские медики заявили, что у него произошло нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее Навальный был перевезен на лечение в Германию. Военные медики провели исследование, по итогам которого предположили, что оппозиционер был отравлен субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок».