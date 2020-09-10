«  
  »

Немецкие СМИ назвали яд, которым отравили Навального

Немецкая газета Die Zeit утверждает, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили новым типом нервно-паралитического вещества из группы «Новичок».

Этот тип яда якобы еще более смертоносен, чем все его известные предшественники из этой группы токсичных веществ, но действует медленнее. Издание уточняет, что к таким выводам пришли специалисты Института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии.

В Берлине также выразили уверенность, что после отравления в России Навальный выжил только благодаря быстрой реакции пилотов и омских врачей, немедленно вколовших ему атропин. Если бы не это, умереть политик мог еще в самолете по пути в Германию, говорится в статье.

Отмечается, что ученые нашли остатки отравляющего вещества на руках Навального и на горлышке бутылки с водой, из которой он пил.

Немецкое издание утверждает, что Навального могли отравить новой разновидностью «Новичка», доступ к которой есть только у спецслужб. При этом в Германии не считают вероятным, чтобы на российской территории могли действовать иностранные спецслужбы.

10 сентября, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  