Названы самые обедневшие американские миллиардеры

За год совокупное состояние 400 богатейших американцев выросло на 240 миллиардов долларов. Однако некоторые предприниматели столкнулись с крупными финансовыми потерями и обеднели на миллиарды долларов из-за пандемии коронавируса, пишет Forbes.

Больше всего в денежном выражении потерял легендарный инвестор Уоррен Баффет — 7,3 миллиарда долларов. Среди причин аналитики называют то, что в июле нынешнего года его компания Berkshire Hathaway пожертвовала на благотворительность акции на 2,9 миллиарда долларов.

Далее идет вдова Стива Джобса Лорен Пауэлл Джобс, которая лишилась 5,3 миллиарда долларов. Третье место занимает Шелдон Адельсон (минус 4,7 миллиарда), ему принадлежат самые популярные казино в районе Лас-Вегас-Стрип. После начала пандемии Адельсону пришлось закрыть свои заведения почти на три месяца. Стоимость акций его компании упала почти на 20 процентов по сравнению с прошлым годом.

В процентном исчислении сильнее всего сократилось состояние основателя нефтегазовой компании Continental Resources Гарольда Хэмма. Из-за резкого снижения стоимости ценных бумаг Хэмм за год потерял 3,7 миллиарда долларов.