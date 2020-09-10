Названы признаки скорой «смерти» смартфона

Вздувшийся аккумулятор или сильный нагрев телефона могут свидетельствовать о скором выходе девайса из строя. Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва» со ссылкой на операционного директора Gamesup42 Ольгу Тимофееву.

Специалист назвала главными признаками скорой «смерти» смартфона вздувшуюся батарею или сильный нагрев устройства в состоянии покоя. В этом случае есть риск воспламенения аккумулятора. На проблемы девайса может намекать длительная загрузка приложений, неожиданные перезагрузка и отключение смартфона. В этой ситуации Тимофеева посоветовала отнести гаджет в сервисный центр для ремонта.

Также о будущих проблемах с телефоном может свидетельствовать появление полос на экране. Тимофеева также рекомендовала обращаться с этой проблемой в сервисные центры, при этом заметив, что иногда стоимость полного ремонта может оказаться сопоставима со стоимостью нового устройства. «Однако легче и в некоторых случаях даже дешевле такое устройство продать на запчасти и купить новое», — подчеркнула эксперт.

О высокой степени износа как смартфона, так и аккумулятора девайса может говорить сократившееся время автономной работы гаджета. Тимофеева считает, что если телефон приходится заряжать более одного раза в день, то есть смысл подумать о приобретении нового аппарата.